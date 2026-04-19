İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü açıkladı. Duran, Antalya’da gerçekleştirilen temasların Türkiye’nin dış politika vizyonu açısından önemli mesajlar içerdiğini ifade etti.

"Erdoğan Diplomasisi'nin yansımaları, diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da bir kez daha güçlü şekilde hissedildi." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerden ticarete, altyapıdan savunma sanayisine, enerjiden stratejik işbirliklerine kadar pek çok başlık ele alındı. Gazze'deki insani durum, soykırımcı İsrail'in saldırıları, İran-ABD-İsrail hattındaki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası işbirliği adına hem konuşmasında hem de ikili temaslarında güçlü mesajlar verdi. Diplomasinin, sahada, masada ve gerçek sorunlara çözüm üreterek yürütüldüğü bir kez daha ortaya kondu. Sadece konuşan değil sonuç üreten, yerli ve milli duruşunu her platformda gösteren bir Türkiye var. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel vicdanın sesi, barışın anahtarı ve kurucu iradesi olmaya devam edecektir."