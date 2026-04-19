Dünya
6
Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

Avusturalya'da bebek maması üreteni bir işletme, ürünlerine fare zehri karıştırılmış olabileceği şüphesiyle bütün ürünlerini geri çağırmaya kararı aldı.

#1
Foto - Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

HiPP markası, “HiPP Havuç/Patates 190 gram” ürününe sabotaj yoluyla tehlikeli bir madde eklenmiş olabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, SPAR Avusturya’da satılan tüm bebek maması kavanozlarını toplatma kararı aldığını duyurdu.

#2
Foto - Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

Açıklamada, söz konusu ürünün tüketilmesinin ölümcül olabileceği ifade edildi. Avusturya Gıda Güvenliği Kurumu, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını ve fare zehrinin bir şantaj girişimi kapsamında ürüne karıştırılmış olabileceğini açıkladı.

#3
Foto - Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

"ALDIĞINIZ MAĞAZAYA İADE EDİN" UYARISI AFP'nin haberine göre; yetkililer, tüketicilere bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulunurken, kavanozların alt kısmında kırmızı daire içinde beyaz etiket bulunan ürünlerin satın alındığı mağazaya iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

#4
Foto - Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

Öte yandan polis, ülkenin doğusundaki Burgenland bölgesinde görgü tanıklarına çağrıda bulundu.

#5
Foto - Bebek mamalarında ölüm tehlikesi: Fare zehri iddiası!

NERELERDE TESPİT EDİLDİ? Ulusal gıda kurumu, şu ana kadar şüpheli ürünlerin Avusturya’nın doğusundaki bir SPAR mağazasında ve komşu ülke Çekya’daki iki Tesco mağazasında tespit edildiğini açıkladı./ kaynak: haber7

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han'ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
Başbakanın oğlu öldürüldü!
Dünya

Başbakanın oğlu öldürüldü!

Afrika’nın batısında yer alan Nambora Cumhuriyeti’nde şok eden bir olay yaşandı. Ülkenin 2008–2014 yılları arasında başbakanlık görevini yür..
Tahran'da Cuma namazında 'Yaşasın Türkiye' nidaları yeri göğü inletti
Gündem

Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti

İran'ın başkenti Tahran'da bugün kılınan Cuma namazı sonrasında, cemaat alışılmadık bir şekilde "Yaşasın Türkiye" sloganı attı. Genellikle d..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Özel bir hastanede büyük skandal
Kültür - Sanat

Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemler..
