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Adana'da ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı iddia edilen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:14:11 -
Adana'da ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı iddia edilen işçi öldü

ADANA (AA) - Adana'da bahçede ilaçlama yapılırken rahatsızlandığı öne sürülen tarım işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karataş ilçesi Damlapınar Mahallesi'ndeki bir bahçede ilaçlama yapıldığı sırada Suriyeli işçi Rime A. (25) rahatsızlandı.

Tarım ilacından zehirlendiği değerlendirilen işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rime A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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