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Aktüel

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 01:09:19 -
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K isimli şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

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