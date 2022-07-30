Adana'da "idamlıklara" operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 17 adrese operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapıldı.

İkametteki aramalarda, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili haplar ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 19 kök Hint keneviri, 5,67 gram esrar, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 75 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.