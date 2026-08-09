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Yerel Adana'da içme suyu tünel hattındaki göçükte ölü sayısı 2'ye çıktı
Yerel

Adana'da içme suyu tünel hattındaki göçükte ölü sayısı 2'ye çıktı

Yeniakit Publisher
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Adana'da içme suyu tünel hattındaki göçükte ölü sayısı 2'ye çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesinin tünel hattında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 2'ye yükseldi.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında Eğriçam Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel hattında dün meydana gelen göçükte yaralanan işçi Bekir Çelik (57) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçinin naaşının Kozan ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Projenin 2 bin 660 metrelik tünel hattında dün henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan göçükte işçilerden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetmiş, Çelik ise hastaneye kaldırılmıştı.

 

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