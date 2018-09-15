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Adana'da 'husumetliler' silahla çatıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da aralarında husumet olduğu belirlenen iki kişi silahlı çatışmaya girince 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:21
Adana'da 'husumetliler' silahla çatıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

Adana’da iki grup arasında çıkan çatışmada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde bir kahvehanede oturan Firar ve Sedat A'ya, daha önce aralarında husumet olduğu öne sürülen İrfan, Ramazan ve Emin S. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Oturanların da tabancayla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Olayda yaralanan Firar ve Sedat A. Adana Şehir Hastanesine, İrfan ve Ramazan S. ise Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Firar A. ile Ramazan S. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sedat A. ve Ramazan S'nin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaçan Emin S'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Bu arada, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 boş kovan bulundu.

Aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu çok sayıda polisin bölgede aldığı önlem sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:21
  1. Adana
  2. silahlı çatışma
  3. Yüreğir Başkent Hastanesi
  4. husumet

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