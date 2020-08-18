  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:32:15 -
Adana'da hırsızlık şüphelisi soymaya çalıştığı otomobilde yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da bir şüpheli, teybini çalmaya çalıştığı otomobilde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce inşaat halindeki binaya saklandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Binada ve çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliye rastlayamadı.

Bölgeden ayrılan ekipler, ara sokakta 01 SY 426 plakalı otomobildeki kişinin saklanmaya çalıştığını fark etti.

A.A'yı araçtan indiği sırada yakalayan polis, şüphelinin teybi almaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.A. polis merkezine götürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!
Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda şimdilik anketlerde geriye düşen ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı