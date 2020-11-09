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Aktüel Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:56:49 -
Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 3 kişinin bir su tesisatçısının deposundan çıktığını görenler, şüphelileri yakalayıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşı küçük Suriye uyruklu A.A (15), A.Z. (16) ve M.A'ya (16) ait elektrikli bisikletin sele kısmında iş yerine ait malzemeler buldu.

Polis tarafından kimlikleri kontrol edilen şüphelilerden ikisinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelileri gözaltına alan polis, 3 kişiyi polis merkezine götürdü.

Öte yandan vatandaşların şüphelileri yakalandıktan sonra polise haber verme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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