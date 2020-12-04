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Aktüel Adana'da hastaneye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Aktüel

Adana'da hastaneye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Ağaca çarpan otomobilde bulunan çift ile 3 aylık bebekleri hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:18:43 -
Adana'da hastaneye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki çift ile 3 aylık bebekleri yaralandı.

Hasan Ağır ve eşi Melek Ağır, 3 aylık oğulları Kaan Efe'yi hastaneye götürmek için 01 AFN 647 plakalı otomobille yola çıktı.

Mithat Özhan Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çift araçta sıkışırken, bebekleri de ön camdan ormanlık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. CANKUR ve itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartarak ambulansa taşıdı.

Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

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