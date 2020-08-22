  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 04:13:26 -
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’
Dünya

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’ açıklamasını beklerken Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Doğal gaza ilişkin açıklamalar peş ..
2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması so..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı