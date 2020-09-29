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Aktüel Adana'da gelinlik mağazası çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Adana'da gelinlik mağazası çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:17:31 -
Adana'da gelinlik mağazası çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA (AA) - Adana'da, gelinlik kiralayan bir mağazanın satış danışmanının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, damat adayı Mustafa Kemal İ, merkez Seyhan ilçesindeki bir mağazadan gelinlik kiraladı.

İşlerini tamamladıktan sonra ürünü mağazaya tekrar getiren Mustafa Kemal İ'ye, satış danışmanı Eylem E, gelinliği dış çekimlerde kirlettikleri gerekçesiyle satın almak zorunda olduğunu belirtti.

Satın alma için belirlenen bedelin bir kısmını ödeyen Mustafa Kemal İ. ve yakınları, ayrıldıkları iş yerine akşam saatlerinde tekrar gelerek Eylem E. ve mağazadaki çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede Mustafa Kemal İ, Eylem E'yi yumruk atarak darbetti.

Burnu kırılan Eylem E, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Kemal İ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağazada damat adayının yakınları ve çalışanların tartışması, ardından arbede çıkması ve sonrasında Mustafa Kemal İ'nin Eylem E'ye yumruk atması yer alıyor.

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