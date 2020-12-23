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Aktüel Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:44:48 -
Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 3 eski teğmene hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan 3 eski teğmenden 2'si 6 yıl 3'er ay, diğeri ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz eski teğmen sanıklar M.T, O.O. ve T.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.T. ve O.O'nun FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanık T.T'nin ise tutarlı beyan ve teşhislerde bulunmasından dolayı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.T. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben 'mahrem imamlarla' görüşmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık M.T. ve O.O'yu 6 yıl 3'er ay, T.T'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

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