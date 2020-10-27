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Aktüel Adana'da FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem abisi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem abisi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:59:31 -
Adana'da FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem abisi"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık M.T.M. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Eagle kullandığını, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantılarına katıldığını ve "askeri öğrenci mahrem abisi" görevinde bulunduğunu belirterek, M.T.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Sanık M.T.M. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben askeri öğrencilerin mahrem imamlığını yapmadım. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları ve esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.T.M'nin tutuklanmasına da karar verdi.

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