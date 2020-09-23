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Aktüel Adana'da FETÖ'cülere saklanmaları için "gaybubet evi" kiralayan çift hakim karşısında
Aktüel

Adana'da FETÖ'cülere saklanmaları için "gaybubet evi" kiralayan çift hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:01:50 -
Adana'da FETÖ'cülere saklanmaları için "gaybubet evi" kiralayan çift hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde üst yöneticisi ile mahrem imamları için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapisleri istenen çiftin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Z.Y. ve N.Y. ile avukatları katıldı.

N.Y. savunmasında, suça konu olan evi eşiyle kiraladıklarını ileri sürerek, "Eşimin icra dosyaları olduğu için sözleşmeyi benim adıma yaptık. Evin su ve elektrik aboneliğini ben kendi üzerime aldım. Taşınma hazırlıkları yaparken eşim bu evi başkasına kiralamış. Söz konusu evde kendimiz oturacaktık fakat eşim başkasına kiralamış. Ben kira sözleşmesine imza atmıştım." ifadelerini kullandı.

Z.Y. de FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Ben kimseye 'gaybubet evi' temin etmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraat etmeyi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve örgütün eyalet yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan FETÖ hükümlüsü E.K'nin diğer celse tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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