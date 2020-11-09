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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:05:19 -
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan örgüte ait eğitim kurumlarında SGK kaydının olduğunu, el konulan dijital materyallerinin incelenmesinde kapatılan Zaman gazetesinin reklamını içeren videoların bulunduğu ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı tespitleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.B. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destek sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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