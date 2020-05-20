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Adana'da FETÖ sanığı eski dernek başkanının yargılanmasına devam edildi

Sanığın "konutunu terk etmemek" koşuluyla tahliyesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:31:30 -
Adana'da FETÖ sanığı eski dernek başkanının yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan, KHK ile kapatılan derneğin başkanı tahliye edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık H.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.B, FETÖ'ye ait kapatılan kurumlarda öğretmenlik yaptığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

KHK ile kapatılan Şelale Derneğinin yaklaşık bir yıl boyunca başkanlığını yaptığını belirten sanık H.B, ''Dernek başkanlığım formalite gibiydi. Zaten bir yıl sonra başkanlık görevinden istifa ettim. HTS kayıtlarımdaki görüşmeler örgütsel nitelikli değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti ise sanık H.B'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak ''konutunu terk etmemek'' koşuluyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

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