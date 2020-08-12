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Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:18:50 -
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubay hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla tutuklanan eski astsubayın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan S.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık S.A, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve mahrem imamlarla bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, "FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmedim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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