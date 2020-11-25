Adana'da FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın GSM hattının sabit ve ankesörlü telefonlardan FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından periyodik ve ardışık olarak 11 defa arandığının tespit edildiğini belirtti. Savcı, Y.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.Ç, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

ByLock programını kullanmadığını ileri süren Y.Ç, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığın sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.