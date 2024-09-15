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Yerel Adana'da feci ölüm: Motosikletin gaz kolu takılı kaldı!
Yerel

Adana'da feci ölüm: Motosikletin gaz kolu takılı kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 12:53:56 - 2024-09-15 12:53:56

Adana’da 80 yaşındaki adam kullandığı motosikletin gaz kolu takılı kalınca otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki Mehmet Şerif İlhanlı 3 tekerlekli motosikletiyle D-400 karayoluna çıkmak isterken aracın gaz kolu takılı kaldı. Bunun üzerine aracın hakimiyetini kaybeden İlhanlı’nın motosikleti yolda daire çizmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Caner B. (35) yönetimindeki 01 DUV 21 plakalı minibüs motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle İlhanlı ağır yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlhanlı’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Caner B. gözaltına alındı.

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