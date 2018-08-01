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Adana'da feci olay! Canlı canlı toprağa gömüldü

Adana'da bir işçi 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:26
Adana'da feci olay! Canlı canlı toprağa gömüldü

Adana'da kanalizasyon işçisi Hilmi Önal, kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede yapılan kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal'ın üzerine toprak kaydı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal'ı bulunduğu yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri, Önal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:26
  1. Sarıçam
  2. Adana
  3. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Hilmi Önal

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