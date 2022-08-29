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Aktüel Adana'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Adana'da feci kaza: Yaralılar var

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 07:51:00 -
Adana'da feci kaza: Yaralılar var

M.K. idaresindeki 33 ABZ 775 plakalı otomobil, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.

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