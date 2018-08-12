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Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:34
Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada bir aile yok oldu. Ahmet Kelleci (45), yanına eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) yanına alarak dün 40 AJ 145 plakalı otomobili ile Yumurtalık'a denize gitti. Bir süre denize giren aile ikindin vakti Yumurtalık'tan Karaisalı Kuyucu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ne geldikleri sırada Kelleci, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu.


Otomobil dereye ters düşünce Kelleci ailesi otomobilden çıkamadı. Çok işlek bir yol olmadığı için kazayı bir süre kimse görmedi. Daha sonra yoldan geçen birkaç vatandaş otomobilin derenin içinde lastiklerini fark edip hemen polise haber verdi. Bir taraftan da vatandaşlar, otomobili güçlükle çevirince içindekileri gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ahmet Kelleci ve oğlu Mehmet Efe'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Anne ve kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Bu arada itfaiye ekipleri derede başka şahısların da olma ihtimaline karşılık arama yaptı ancak kimse bulunamadı. Bu sırada gece hastaneye kaldırılan anne ve kızı da hayatını kaybetti. Kazada yok olan bir aile otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzeri Karaisalı'nın Kuyucu Mahallesine götürüldü. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aileden geriye ise sosyal paylaşım sitesinde çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:34
  1. Adana
  2. Trafik kazası
  3. ölümlü kaza
  4. ölüler var
  5. bir aile kazada yok oldu

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