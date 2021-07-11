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Adana'da feci kaza: 5 yaralı
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Gündem Adana'da feci kaza: 5 yaralı
Gündem

Adana'da feci kaza: 5 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 03:39:00 -
Adana'da feci kaza: 5 yaralı

Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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