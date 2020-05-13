Adana'da erkenci patates hasadına başlandı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, yaklaşık 67 bin 500 dekarda ekilen ve hasadına başlanan patatesten yaklaşık 240 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin erkenci patates üretim bölgesi Adana'da, her yıl ortlama nisan ayı sonlarında başlayan hasat, bu sene yağışlar nedeniyle mayısın ikinci haftasına sarktı.

Hasadın başladığı kentte, tarım işçileri makinelerin tarladan çıkarttığı patatesleri çuvallara koyup paketliyor.

Patatesler daha sonra kentte ve Türkiye'nin birçok bölgesinde satışa sunulmak üzere tır ve kamyonlara yüklenerek gönderiliyor.

Geçen yıl 66 bin dekarda 250 bin ton patates hasat edilen Adana'da, bu sene 67 bin 500 dekardan 240 bin ton civarında ürün alınması hedefleniyor.

Ekim alanı artmasına rağmen üründen alınacak verimin kış aylarındaki sağanaklar, su baskınları ve don olayları nedeniyle düşmesi bekleniyor.

- "Patates tarlada 2-2,5 lira"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yapılan üretimin ülke genelinin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelmesine rağmen erkenci olmasından dolayı piyasaya ilk giren ürün özelliği taşıdığını söyledi.

Kentteki hasadın, Türkiye genelinde fiyatların oluşmasında da önem taşıdığını anlatan Doğru, geçen yıl tarlada 3-3,5 lira olan patatesin bu sene 2-2,5 liradan satıldığını kaydetti.

Doğru, kentte hasat edilen patatesin taze tüketime yönelik olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Adana patatesi hasattan sonra 15-20 gün içinde tüketilmelidir. Bu nedenle ihracata izin verilmeli. İhracat sınırsız olmamalı tabii ki. Patatese Türkiye'nin de ihtiyacı var. Belli sınırlar koyarak, öncelikle depodaki patatesin ihracatının önü açılmalı ki taze tüketilecek patates yurt içinde halkımızın tüketimine kalsın. Soğanda olduğu gibi 20'şer bin ton, belli miktarlarda ihracat kotaları verilirse çiftçimiz bundan çok mutlu olacak."

- Tarladan tüketiciye fiyat farkı

Doğru, tarladan tüketiciye ulaşan zincirde oluşan fiyat farkını, "yıllardır tarımda yaşanan bir problem" diye nitelendirdi.

Fiyat farkının yüksek olmaması ve dengenin sağlanması gerektiğini anlatan Doğru, "Biz de hem çiftçiyiz hem de tüketiciyiz. Bizler de şikayetçiyiz. Bu konuda aslında Ticaret Bakanlığımızın müdahale ederek, fiyatların Türkiye genelinde birbirine yakın olmasını sağlaması lazım. Yani hasat yerine yakın olan yerde tabii ki daha ucuz olabilir ama İstanbul'a gittiğinizde patates fiyatları her semtte farklı." ifadelerini kullandı.

- Hasat yaygınlaştıkça fiyat düşecek

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise hasadın bölge genelinde yaygınlaşmasıyla patates fiyatlarının düşmesini beklediklerini ifade etti.

İhracatın ön izne bağlanmasına değinen Doğan, "İhracat izninin her zaman bu işi yapan firmalara verilmesi gerek. 2017, 2018, 2019'da kim Rusya'ya, Irak'a patates göndermişse onlara verilsin. İzni herkese verirseniz bu sefer kotayı doldurmak için asıl ihracatçı firmalar komisyonla ürün toplamak zorunda kalıyor." diye konuştu.

Üretici Cengiz Çınar da hasada başladıklarını belirterek, tüm çiftçilere hayırlı sezon temennisinde bulundu.