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Adana'da dur ihtiyarına uymadı! Hepsi bagajından çıktı

Polisin "dur" ihtarına uymayan  sürücü, 8 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:47
Adana'da dur ihtiyarına uymadı! Hepsi bagajından çıktı

D-400 karayolunun Adana-Mersin istikametinde devriye görevi yapan  polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak  istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün Mersin yönüne gittiği  anonsu üzerine Otogar Kavşağı polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 8  kilometrelik kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu.

Sürücü Ufuk Y'nin alkollü olduğunu tespit eden ekipler, aracın bagaj  kısmında yaklaşık 100 şişe içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ufuk Y, ifade işlemleri için Şakirpaşa Polis  Merkezi'ne götürüldü. El konulan otomobil de detaylı inceleme için aynı polis  merkezine çekildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:47
  1. Mersin
  2. Adana
  3. polis

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