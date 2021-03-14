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Yerel Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da sünnet düğünü sonrası çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:05:00 -
Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğünü sonrası iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi arbede sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bu sırada 1 polis memuru başına isabet eden taş sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Gürsoy Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 
 
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