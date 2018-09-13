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Adana'da düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:26
Adana'da düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:26
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