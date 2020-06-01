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Aktüel

Adana'da dolmuş ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:42:59 -
Adana'da dolmuş ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da dolmuş ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Barış Doğan idaresindeki 01 Y 4295 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal Sanayi Sitesi civarındaki kavşakta, Servet Taşkın'ın kullandığı 01 M 0547 plakalı dolmuşla çarpıştı.

Kazada yaralanan dolmuştaki 5 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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