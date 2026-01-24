Adana'da dev fabrika yangını: TOMA'lar devreye girdi!

Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB’de yer alan fabrikadan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Ahşap malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi seferber edildi.

"Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da itfaiye ekiplerine kritik bir destek sağladı." Güvenlik çemberine alınan fabrikada yangın güçlükle dizginlenirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ekiplerin kontrol altına aldığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

AHŞAP PANELLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Fabrikanın üretim ve depo alanlarındaki ahşap parke ile panellerin yanıcı özelliği, yangının yayılma hızını artırdı.

AOSB itfaiyesi ile şehir merkezinden gelen destek ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde facianın boyutu büyümeden önlendi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla fabrikada geniş çaplı bir inceleme başlattı.