  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular
Yerel Adana'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yerel

Adana'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Adana'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Adana’da öğle saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yol kenarında bulunan bir kadın cesedi üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen vatandaşlar hareketsiz yatan kadını fark edip, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Menekşe Bozkurt olduğu tespit edildi. Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı
Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı

Dünya

Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı

Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış
Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış

Dünya

Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış

Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu
Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu

Aktüel

Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23