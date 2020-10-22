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Aktüel Adana'da cep telefonu gasbeden 2 sanığa 5'er yıl hapis
Aktüel

Adana'da cep telefonu gasbeden 2 sanığa 5'er yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:08:13 -
Adana'da cep telefonu gasbeden 2 sanığa 5'er yıl hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Suriye uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olaydan sonra tutuklanıp daha sonra tahliye edilen sanıklar K.K. ve A.T. ile müşteki B.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklar, kavga ettikleri sırada B.B'nin yere düşürdüğü cep telefonunu teslim almaya gelmeyip kendilerinden şikayetçi olduğunu ileri sürerek, beraatlerini istedi.

B.B. de saat sorma bahanesiyle yanına gelen kişilerin kendisine vurup cep telefonunu da alıp kaçtığını ancak sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti.

K.K. ve A.T'yi, "nitelikli yağma" suçundan önce 12'şer yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, müştekinin zararını karşılamaları ve duruşmadaki iyi halleri nedeniyle sanıkların cezalarını 5'er yıla indirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde, 16 Temmuz 2019'da K.K. ve A.T, Suriyeli B.B'nin cep telefonunu gasbetmiş, haklarında dava açılan tutuklu K.K. ve A.T. daha sonra tahliye edilmişti.

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