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Aktüel Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:46:00 -
Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.Y'nin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.Y, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren M.Y, "Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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