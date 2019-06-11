0553 313 94 23

Adana’da buğday yerini ‘sarı altın’a bırakıyor

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Adana’da ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturdu.

11 Haziran 2019 Salı 11:32
Adana’da buğday yerini ‘sarı altın’a bırakıyor

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Adana’da ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturdu. Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Ayçiçeği üretimi geçen yıl 600 bin dekar alanda yapılırken, bu yıl yaklaşık 800 bin dekara ulaşmış durumda. Bu da bizim için 300 bin ton ayçiçeği üretimi anlamına geliyor” dedi.


Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Adana’da, ayçiçeği yüzünü gösterdi. Ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde tarlalar sarıya bürününce adeta görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde üretimi yapılan ve sarı altın olarak da adlandırılan ayçiçeğinde, rekoltenin yüksek olması bekleniyor.


Ayçiçeği üretiminde Trakya Bölgesinden sonra Adana’nın geldiğini belirten Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da sulanamayan alanlarda ekilen ayçiçeğinin, buğdayın yerini aldığını söyledi. Ayçiçeği ekim alanlarının yıldan yıla arttığını kaydeden Tekin, “Geçen yıl 600 bin dekarda üretimimiz varken, bu yıl yaklaşık 800 bin dekara ulaşmış durumda. Bu da bizim için 300 bin ton ayçiçeği üretimi demektir. Buğday ekili alanlarda ayçiçeğinin gelirinin daha yüksek olmasından dolayı çiftçimiz ayçiçeği ekimine yöneliyor” dedi.


Ayçiçeğinin diğer ürünlere göre yağ veriminin yüksek olmasından dolayı tercih edilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Tekin, “Örneğin pamuktan yüzde 20 oranında yağ elde edilirken, ayçiçeğinde bu oran yüzde 42’dir. Bu da hem ham yağ üretiminde hem de ayçiçek yağı üretiminde ilimizi ön plana çıkarıyor. Geçmişten günümüze tarımda güçlü olan ilimiz, bu sayede yağ sanayisini de geliştirerek Türkiye’de söz sahibi bir il haline geliyor” diye konuştu.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayçiçeği üreticilerine sağladığı kilogram başına 40 kuruş, mazot ve gübre destekleriyle katkıda bulunduğunu dile getiren Tekin, çiftçinin bu desteklerle birlikte dekar başına 400 lira kar elde ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek"
    1. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    2. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    3. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    4. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    5. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    6. Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik..
    7. Kütahya’da yörükler şenliği düzenlendi
    8. Doların yönü aşağı döndü
    9. YKS’ye katılacak engelli adaylara..
    10. Elektrikli araç üretimi için..
    11. EPDK’dan zam iddialarına yalanlama
    12. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    13. İran'daki çekirge istilasında "yeni..
    14. Karşıyakalı ‘masterler’ sahaya iniyor
    15. Kaşlarınızı gürleştirmek için bu..
    16. Moldova’daki siyasi kriz
    17. Yavru karacalar, fındık bahçesinde..
    18. Başakşehir’de Okan Buruk resmi..
    19. Pazar yerinde iki çift birbirine girdi
    20. EGİAD Danışma Kurulu’nun yeni başkanı..
    21. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    22. NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi
    23. Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu
    24. Buzdolabını tamir etmek isteyen genç..
    25. Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası..
    26. CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili..
    27. Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm..
    28. Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz..
    29. Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje..
    30. Midyat’ta itfaiye ekipleri ‘sıfır..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...