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Gündem Adana'da bu berber milyonlarca kez izlendi! Şehir dışından geliyorlar
Gündem

Adana'da bu berber milyonlarca kez izlendi! Şehir dışından geliyorlar

Adana'da yaşayan 39 yaşındaki Bebrer Fatih Ökçe sosyal medyaya milyonlarca kez izleniyor. Ökçe'nin ilginç yöntemini görenler ise şaşkınlıktan dili tutuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:03:00 -

Merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Caddesi'nde uzun yıllardır berberlik yapan Fatih Ökçe (39), 4 ay önce tıraş yaparken çektiği videoları sosyal medyaya atmaya başladı. Ökçe’nin kulak pası temizliği için kullandığı mumu ateşle yakarken sprey sıkıp alevleri arttırması, alevli makasla saç tıraşı yapması gibi ilginç videoları milyonlarca kez izlendi. Videolar popüler oldukça Ökçe’ye hem Adana’nın birçok ilçesinden hem de şehir dışından müşterileri gelmeye başladı.

Fatih Ökçe, “Kulak temizliği videomuz çok ilgi gördü. O kulak temizliğinde kullandığımız mumları Çin’den getirttim. Mum, kulağın içerisindeki pislikleri, kepekleri çekiyor. Rahatlatıyor insanları. Yapılırken ağrı ve acı da duyulmuyor. Haftada 300-400 tane kullanıyorum. Sosyal medyaya bir attık milyonlarca kez izlendi. Tutuldu” diye konuştu.

"Hiç ağrı da olmadı"

Başka ülkelerdeki berberlerin sosyal medyayı çok kullandığını, kendisinin de onları örnek aldığını kaydeden Ökçe, “Keyif alarak yapıyorum bu işi. Müşteriler de çok memnun. Yaptığımız işlemlerin hiçbirinde kimsenin canı yanmıyor, acı yok. Videoları görüp şehir dışından çok gelen var. İlginç buluyorlar” ifadelerini kullandı. Tıraş için Niğde’den gelen Eyüp Askay, “Tıraş ve kulak temizliği için geldim. Sosyal medyadan gördüm ben de. Çok memnun kaldım. Hiç ağrı da olmadı” dedi.

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