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Adana’da bir mahalle 400 polisle 5 gün boyuncu uyuşturucu ablukasına alındı

Adana Emniyeti, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarlar aldığı mahalleyi, 400 polisle 5 gün boyunca ablukaya alarak oluşturduğu 60 ayrı kontrol noktasında narkotik köpeği eşliğinde uygulama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:04:50 -
Adana’da bir mahalle 400 polisle 5 gün boyuncu uyuşturucu ablukasına alındı

Adana Emniyeti, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarlar aldığı mahalleyi, 400 polisle 5 gün boyunca ablukaya alarak oluşturduğu 60 ayrı kontrol noktasında narkotik köpeği eşliğinde uygulama yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Emniyet, aralarında özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube müdürlüğünde görevli yunus ekiplerinin de olduğu 400 polisle mahalleyi abluka altına aldı.



Abluka 5 gün sürdü


Mahalleye giriş çıkış sağlayan 60 ayrı noktaya yerleştirilen çevik kuvvet ve özel hareket polisleri, eller tetikte nöbet tutarken, narkotik polisleri de kurdukları kontrol noktalarında mahalleye giren bütün araç ve şahısları tek tek aradı. Yunus ekipleri de motosikletlerle sürekli sokaklarda devriye attı. Durdurulan araçlar, polisler tarafından didik didik arandı. Ayrıca hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. Uyuşturucu saklanabilecek noktalarda da hassas burunlu narkotik köpeği ile de aramalar yapıldı. Polisin mahalledeki uyuşturucu ablukasının bu gece sona ermesi bekleniyor. Uygulama kapsamında binlerce araç ve şahsın sorgulandığı öğrenildi.

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