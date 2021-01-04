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Aktüel Adana'da bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:23:30 -
Adana'da bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde Erhan A'nın (28) sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Furkan S'nin (19) ardından Ebru Ö. (41), kızı Melisa Ö. (19) ile Mehmet S. (25), Mahmut P. (25), Cabbar Y. (30) ve Abdurrahim G'yi (21) de gözaltına aldı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 2 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirdi.

Maktul Erhan A'nın kardeşi Taşkın A'nın (25), Aleyna Ö. (21) ile arkadaş olduğu ancak genç kızın annesi Ebru ve kardeşi Melisa Ö'nün buna karşı çıktığı iddia edildi.

Olay günü Ebru Ö. ve kızı Melisa Ö'nün, Taşkın A'yı konuşmak üzere evlerine çağırdıkları, Taşkın A'nın, ağabeyi Erhan ve yengesi Derya A. ile Aleyna Ö'nün evlerine gittiği ve aralarında tartışma çıktığı ileri sürüldü.

Bu sırada Melisa Ö'nün telefonla olayı haber verdiği kuzenleri Furkan ve Mehmet S’nin arkadaşlarıyla eve gelip Erhan ve Taşkın A. kardeşlere saldırdıkları, zanlıların kaçmaya çalışan Erhan A'yı peşine düşüp sokakta sıkıştırdıktan sonra tabancayla vurdukları iddia edildi.

Şüphelilerden Ebru Ö. ile kızı Melisa Ö. savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Furkan S, Mehmet S, Mahmut P, Cabbar Y. ve Abdurrahim G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erhan A, 26 Aralık'ta sokakta kavga ettiği gruptan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis, olaydan sonra kaçan zanlılardan Furkan S’yi yakınlarda saklandığı metruk binada yakalamıştı.

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