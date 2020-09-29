  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da bir kişinin öldüğü "leblebi atma" davasında karar
Aktüel

Adana'da bir kişinin öldüğü "leblebi atma" davasında karar

3 sanığa 4 yıl 4 aydan 14 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:50:18 -
Adana'da bir kişinin öldüğü "leblebi atma" davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, düğünde "leblebi atma" nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanık, 4 yıl 4 aydan 14 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Abdulkadir S, Selim Ö. ve Doğan B, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekiler Naim ve İbrahim Narin ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanıklardan Abdulkadir S, pişman olduğunu belirterek, "Keşke olay gerçekleşmeseydi, takdir mahkemenin." dedi.

Sanık Selim Ö. de düğün günü tartışmaya katılmadığını ve tarafları ayırdığını ileri sürerek beraatini istedi.

Doğan B. ise sanık Abdulkadir S'nin tüfeği kendisinden düğünde havaya ateş etmek için istediğini öne sürerek, "Bana böyle bir olayın olacağını söyleseydi kesinlikle tüfeği getirmezdim ve düğün yerinde bulunmazdım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanık Abdulkadir S'nin cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 14 yıla indirdi. Doğan B. "suça yardım" ettiği gerekçesiyle 9 yıl 2 ay, Selim Ö. de "suça katılmaktan" 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanıklar Abdulkadir S. ile Doğan B'nin tutukluluğunun devamına, Selim Ö'nün ise tahliyesine karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, geçen yıl 16 Eylül'de arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin'in kafasına leblebi atılması yüzünden tartışma çıkmış, ertesi gün Narin tüfekle öldürülmüş halde bulunmuştu. Narin'i öldürdükleri iddiasıyla Abdulkadir S, Selim Ö. ve Doğan B. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu o..
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay