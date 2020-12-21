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Aktüel Adana’da bir kişiden tehditle para almak istedikleri iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana’da bir kişiden tehditle para almak istedikleri iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:15:29 -
Adana’da bir kişiden tehditle para almak istedikleri iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana’da silahla tehdit ettikleri kişinin 15 bin lirasını almak istedikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çiftlik evinde şüpheliler Yakup A, Ferhat A. Umut A. ve Muhammet K, tabancayla tehdit ettikleri Ahmet A’dan 15 bin lira istedi.

Ahmet A, parasının olmadığını ancak evindeki altınları verebileceğini belirtti.

Bunun üzerine zanlılardan Umut A. ve Muhammet K, yanlarına Ahmet A'yı alarak otomobille evine gitti.

Şüpheliler dışarıda beklerken Ahmet A, evine girip olayı babası Zeynel A'ya anlattı.

Zeynel A'nın durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, adrese giderek evin önündeki Umut A. ve Muhammet K. ile çiftlik evinde bekleyen Yakup A. ve Ferhat A'yı yakaladı.

Olaya karıştıkları öne sürülen Ali D. ve Nurettin A. da gözaltına alındı.

Daha önce ilçedeki çiftlikte görevli bekçinin silahla etkisiz hale getirilerek iki traktör ve bir ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı iddia edilen Ali D'nin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

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