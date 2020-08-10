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Aktüel

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:51:57 -
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042 Sokak'ta Serdar Ö. ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Serdar Ö, Suriye uyruklu kişiyi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Serdar Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

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