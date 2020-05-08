Adana’da berber ve güzellik salonlarında açılış hazırlığı

Korona virüs nedeniyle 22 Mart’tan bu yana kapalı olan ve Pazartesi günü itibariyle açılmasına izin verilen berber ve güzellik salonları dezenfekte edilmeye başlandı. Adana’da berberlik yapan Ahmet Ocak da bugün iş yerine gelerek dezenfekte işlemini tamamlayıp, tek kullanımlık havlu ve önlüklerini hazır etti.

Korona virüs salgınının ülkede önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet verecek. Adana’da da bugün berber ve güzellik salonlarında hummalı bir çalışma başladı.

Sabahın erken saatlerinde dükkanlarına gelen işveren ve çalışanlar önce iş yerlerini yıkadı, ardından kullandıkları ürünlerle salonlarını dezenfekte ettirdi.

Adana’da berberlik yapan Ahmet Ocak da çalışanlarıyla birlikte 48 gün sonra iş yerine geldi. Müşterilerini çok özlediğini söyleyen Ocak, “Yaklaşık 2 aydır kapalıydık. Devletimizin aldığı sıkı tedbirlere uyarak Pazartesi günü açacağız dükkanımızı. Biz de önlemlere uyacağız. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler. Onları çok özledik” diye konuştu.

İlaçlama işi yapan Recep İlkay Erkek ise bu hafta çok yoğun olduklarını, berber ve güzellik salonlarının ilaçlamaya önem verdiğini söyledi.