  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Yaşam Adana’da bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız tutuklandı
Yaşam

Adana’da bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-16 21:03:00 -
Adana’da bekçiyi kolundan bıçaklayan genç kız tutuklandı

Adana’da bekçiyi kolundan bıçakla yaralayan genç kız tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da bekçiyi kolundan bıçakla yaralayan genç kız tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi’nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine caddede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevrede bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı genç kızı ve bekçi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Yiğitcan F.‘yi gözaltına aldı. Genç kız ve arkadaşı bugün ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından genç kız tutuklanırken, arkadaşı Yiğitcan F. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

lamı cimi olmadan 1 yıl içeride yatacak bir daha adam bıçaklamayı bırak bakalım sokakta yürüyen tavuğa kış diyebiliyor mu
O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor

Türkiye Mısır, Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirirken bu kez Ankara-Kahire hattında tarafların Libya krizini çözmek için Tü..
Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’
Dünya

Rusya ve Mısır’dan İsrail’e karşı ortak tavır! ‘Geniş çaplı savaş çıkar’

Mısır ve Rusya’dan ortak ‘geniş çaplı savaş’ uyarısı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak açıklamada bulunan Mısır Dışişl..
Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap
Gündem

Narin üzerinden Kur’an Kursunu hedef aldı! Hortumcunun işçisi Saygı Öztürk’e anladığı dilden cevap

Medya sektöründe, “Saygısız Saygı” nâmıyla meşhur olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, vahşi bir cinayete kurban giden Narin üzerinden Kur’an kur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23