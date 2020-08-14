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Aktüel

Adana'da baraj gölüne düşenleri kurtarmak isteyen genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:43:00 -
Adana'da baraj gölüne düşenleri kurtarmak isteyen genç boğulma tehlikesi geçirdi

ADANA (AA) - Adana'da alabora olan yelkenli tekneden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 3 kişiyi kurtarmak için suya giren genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre 3 kişi, baraj gölüne açıldıkları yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda babası Atilla ve arkadaşlarıyla gezen Alişan Tekgözlü (17), suya düşenlere yardım etmek amacıyla baraj gölüne girdi.

Oğlunun gölde çırpındığını ve gözden kaybolduğunu fark eden babası durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan sualtı polisi, genci baraj gölü kıyısına çıkardı. Karaya getirilen Tekgözlü'ye sualtı polisleri kalp masajı, babası da suni teneffüs yaptı.

Baba Tekgözlü, "Babacığım uyan, aç gözünü. Duy sesimizi, Allah için uyan." diyerek gözyaşı döktü.

112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana Yelken Kulübü görevlileri, alabora olan tekneden suya düşen 3 kişiyi baraj gölünden çıkardı.

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