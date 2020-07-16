  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:06:24 -
Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilin kadın sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

Elzem Şırnak idaresindeki 01 TF 787 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

Sürücü Şırnak, baraj gölündeki otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şırnak'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı