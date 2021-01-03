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Aktüel Adana'da bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası
Aktüel

Adana'da bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası

Gözaltına alınan bankacı ile parayı hesabına aktardığı öne sürülen kişi tutuklandı, bir şüpheliye ise ev hapsi tedbiri uygulandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:16:01 -
Adana'da bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Adana'da bir bankada çalışan G.K, banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

G.K, 12 milyon lirayı banka personeli olmayan H.A.Ö'nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirildi.

Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

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