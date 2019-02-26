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Adana’da Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin dördüncüsü Adana’da ziyaretçilerinyoğun ilgisi ile gerçekleşti.

26 Şubat 2019 Salı 09:55
Adana’da Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin dördüncüsü Adana’da ziyaretçilerinyoğun ilgisi ile gerçekleşti.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizin dördüncüsünü Adana’da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, 1000 ziyaretçiye Uluslararası ZeytinKonseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Hakan Gökalp ve Barış Şenol tarafından, tüketicilere birebir doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler.Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ‘Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına’ katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketicilerzeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır.Adana etkinliğimizde Borsamıza destek veren AdanaTicaret Odası,Adana Ticaret Borsası yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimizi Mart ayı sonundaKahramanmaraş’tagerçekleştireceğiz” dedi.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin zeytinyağı tadımı yaptı


Aydın Ticaret Borsası standına ziyarette bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, zeytinyağı tadımı yaparak, Uluslararası ZeytinKonseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanlarından zeytinyağı hakkında bilgi aldı. Yapılanetkinlikten dolayı Aydın Ticaret Borsası’nı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:55
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