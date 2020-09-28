Adana'da avukatlar Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

ADANA (AA) - Adana'da avukatlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

Adana Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Demokrasi ve Hukuk Derneği ile Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Yakup Bulut, Türk hukukçuları olarak Türk milletiyle birlikte haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yarattığını kaydeden Bulut, "Hocalı soykırımı başta olmak üzere binlerce masum insanın ölümünde kanlı eli bulunan, uluslararası hukuku yok sayarak iş birlikçilerinden aldığı destekle Güney Kafkasya'da savaş oyunları peşinde koşan Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bulut, gelişmelerin sadece Azerbaycan ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yaşanan olayların ardından Ermenistan tarafından önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine taarruz yapılması, akabinde Rusya tarafından yasalara aykırı şekilde silah sevkiyatı gerçekleştirilmesi ve bu sabah yaşanan olaylar meselenin sadece Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığı değil, derin hesaplar peşinde koşan gizli ellerin kirli oyunu olduğuna delalet etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tarafından Azerbaycan'ın haklı davasında her koşulda yanlarında olduklarının ifade edilmesini şükranla karşıladık."