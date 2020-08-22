  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı
Aktüel

Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 09:56:46 -
Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanan kapkaç zanlısı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da apartmanın yangın merdiveninde saklanırken yakalanan şüpheli, 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, otobüs durağında annesiyle bekleyen H.Ş'nin (14) yanına yaklaşan bir şüpheli, genç kızın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, genç kızın peşinden koştuğu şüpheliyi fark ederek harekete geçti.

Polis ekipleri, zanlıyı bir apartmanın yangın merdiveninde saklanırken gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen cep telefonu H.Ş'ye teslim edildi, zanlı İ.A. (22) emniyete götürüldü.

İ.A'nın, önceki gün de Kuruköprü Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu arka cebinden alarak kaçan zanlı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, genç kızın cep telefonunu alarak kaçan şüphelinin peşinden koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı