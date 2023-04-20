Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptığı açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Kalleş saldırıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptığı açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
"12 el ateş edildi"
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe binasına 12 el ateş edildiğini söyledi. Kandemir, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.