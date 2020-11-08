  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:54:08 -
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 2 otomobil ve 7 iş yerinden hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 7 iş yeri ve 2 otomobilden, 4 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 15 kilogram sucuk, araç teybi ve 4 hoparlör çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından kimliklerini belirledikleri şüpheliler M.Ö, D.U. ve S.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı, D.U. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden M.Ö'nün bir iş yerinden tablet bilgisayar çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi!
Gündem

Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi! "30 yıl daha giremeyecekler"

Avrupa, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmeye devam ederken tehditler de birbiri arkasında g..
Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ça..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay